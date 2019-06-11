Россельхознадзор не пустил в Россию две партии томатов из Азербайджана

Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике запретило ввоз в Россию 36,5 тонн томатов из Азербайджана.

«В складах временного хранения зоны таможенного контроля СВХ ООО «Кредитинвест» специалисты Россельхознадзора провели досмотр ввезенной из Азербайджана подкарантинной продукции из двух партий свежих томатов общим весом 36,5 тонн», - отмечается в сообщении управления.

В ходе досмотра был обнаружен карантинный объект - южноамериканская томатная моль (Tuta absohuta (Povolny) - отсутствующий на территории Ставропольского края.

«Наличие моли подтвердили результаты лабораторной экспертизы. Для недопущения распространения карантинных объектов на территории России, ввоз заселенных вредителем партий томатов запрещен, продукция возвращена грузоотправителям», - отмечается в информации.

Основной кормовой культурой для южноамериканской томатная моли являются томаты. Также она поражает картофель, баклажан, табак сизый и другие растения. Потери урожая могут достигать от 50 до 100 %. Основной путь распространения вредителя - завоз с плодами и сеянцами томатов. Повреждённые плоды не пригодны к продаже и потреблению.

Н.Аббасова