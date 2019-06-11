Алиев уверен в дальнейшем развитии отношений между Азербайджаном и РФ ради стабильности в регионе

Азербайджан будет укреплять отношения с Россией ради мира и безопасности в регионе, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России.

"Убежден, что всестороннее и многоплановое сотрудничество между Азербайджаном и Россией и впредь будет поступательно развиваться и крепнуть в интересах наших народов и стран, во имя мира, безопасности и стабильности в регионе", - говорится в послании Алиева, опубликованном на сайте президента Азербайджана.

Он отметил, что Азербайджан и Россию связывают традиционно тесные отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества.

"Отрадно, что эти отношения, наглядно выражающие волю наших народов, ныне имеют характер стратегического партнерства. Взаимодействие наших стран по самому широкому спектру вопросов вызывает особое удовлетворение", - говорится в послании азербайджанского лидера.

Ф.Исазаде