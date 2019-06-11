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Внешняя политика 11.06.2019 18:16

Алиев уверен в дальнейшем развитии отношений между Азербайджаном и РФ ради стабильности в регионе

Азербайджан будет укреплять отношения с Россией ради мира и безопасности в регионе, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России.

"Убежден, что всестороннее и многоплановое сотрудничество между Азербайджаном и Россией и впредь будет поступательно развиваться и крепнуть в интересах наших народов и стран, во имя мира, безопасности и стабильности в регионе", - говорится в послании Алиева, опубликованном на сайте президента Азербайджана.

Он отметил, что Азербайджан и Россию связывают традиционно тесные отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества.

"Отрадно, что эти отношения, наглядно выражающие волю наших народов, ныне имеют характер стратегического партнерства. Взаимодействие наших стран по самому широкому спектру вопросов вызывает особое удовлетворение", - говорится в послании азербайджанского лидера.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ПУТИН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]