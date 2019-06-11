Прямые и косвенные доходы Азербайджана от проведения в Баку финала Лиги Европы УЕФА составили $400 млн

Прямой и косвенный доход Азербайджана от проведения в Баку финала Лиги Европы оценивается в 680 млн манатов ($400 млн), заявил аналитик Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Ниджат Асадли.
«Прямые доходы в виде наличных поступлений составили 175 млн манатов ($102,9 млн). В целом, экономический эффект от данного мероприятия составил 680 млн манатов», - сказал Н.Асадли.
По его словам, согласно данным Минмолодежи и спорта, а также Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA) на финал в Баку прибыли 37,4 тыс. иностранных туристов, которые потратили 115 млн манатов ($67,6 млн). Кроме этого, 1,25 млн манатов было направлено на выплату зарплаты 250 человек, привлеченных к работам по организации финального матча.
Асадли подчеркнул, что по данным авиакомпании AZAL для перевозки иностранных туристов было организовано 108 чартерных рейса, доходы авиакомпании по ним превысили 687 тыс. манатов.
Он отметил, что за финалом по телевизору наблюдали порядка 300 млн человек в мире. «Согласно нашим оценкам, медиа-эффект от данного мероприятия составил 505 млн манатов ($297 млн). Т.е. именно столько пришлось бы потратить Азербайджану на рекламу в медиа, чтобы охватить такое число зрителей. Но так как игра прошла в Баку, то соответственно косвенный доход оценивается именно в эту сумму», - добавил Асадли.
Финал Лиги Европы состоялся в Баку 29 мая. Его победителем стал лондонский «Челси», который разгромил со счетом 4:1 другой лондонский клуб – Арсенал.
А.Азизов
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