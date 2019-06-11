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Дальнее зарубежье 11.06.2019 20:46

Сирийские ВВС обстреливают позиции боевиков в районе Идлиба, что мешает поставкам продовольствия ООН

Самолеты сирийских ВВС нанесли авиаудары по населенным пунктам, удерживаемым повстанцами в районе Идлиба на северо-западе страны, сообщило во вторник агентство Associated Press.

В связи с этим Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН посетовала на то, что продолжающиеся боевые столкновения затрудняют поставки продовольствия в регион, говорится в сообщении.

ВПП и ее партнеры отмечают, что из-за конфликта порой вынуждены на время прерывать распределение продовольствия в южной части Идлиба.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: СИРИЯ, АВИАУДАРЫ, ООН, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]