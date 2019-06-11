Сирийские ВВС обстреливают позиции боевиков в районе Идлиба, что мешает поставкам продовольствия ООН

Самолеты сирийских ВВС нанесли авиаудары по населенным пунктам, удерживаемым повстанцами в районе Идлиба на северо-западе страны, сообщило во вторник агентство Associated Press.

В связи с этим Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН посетовала на то, что продолжающиеся боевые столкновения затрудняют поставки продовольствия в регион, говорится в сообщении.

ВПП и ее партнеры отмечают, что из-за конфликта порой вынуждены на время прерывать распределение продовольствия в южной части Идлиба.