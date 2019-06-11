Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9239 RUR   0.0263 GBR   2.156 TRY   0.2936

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.26 -0.73 Brent 62.29 -1.00

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.06.2019 21:07

Россия и Китай распространяют дезинформацию о разногласиях в администрации США - Болтон

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что ряд государств, в том числе Россия, пытаются распространить ложную информацию о разногласиях в администрации Дональда Трампа.

"У нас есть весомые причины полагать, что Северная Корея, Иран, Венесуэла, Россия и Китай решили - и вы можете отчетливо это видеть - предпринять попытки распространять дезинформацию об администрации США; о том, что президент и его советники спорят между собой, и о других подобных вещах", - цитирует агентство Bloomberg слова Болтона на форуме, организованном изданием The Wall Street Journal.

При этом, отмечает Bloomberg, Болтон не стал обсуждать собственную позицию по ряду вопросов, которая не совпадала с мнением президента США Дональда Трампа или госсекретаря Майка Помпео.

"Я являюсь советником по нацбезопасности, но не принимаю решений в области национальной безопасности", - отметил Болтон.

Агентство отмечает, что речь, в частности, идет о различных позициях Трампа, Помпео и Болтона по проблеме Ирана.

"В то время, как Трамп был настроен оптимистично и считал, что "Иран вскоре захочет поговорить", Болтон выступал за смену режима. Помпео, бывший глава ЦРУ, также придерживался жесткой позиции по отношению к Ирану, но он заявлял, что его цель состоит не в том, чтобы искать противостояния с Ираном или добиваться смены режима извне", - пишет агентство.

Помимо этого, в администрации США шли споры вокруг Северной Кореи, напоминает Bloomberg.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, БОЛТОН, РОССИЯ, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ


Похожие новости


В Вашингтоне считают вполне возможным третий саммит США-КНДР - Болтон Болтон в июне обсудит с коллегами из РФ и Израиля вопросы региональной безопасности - Белый дом Болтон раскритиковал КНДР за испытания ракет малой дальности в начале мая Болтон сомневается в прочности позиций Мадуро в Венесуэле США могут снять санкции с чиновников и военных Венесуэлы, поддерживающих демократию в стране - Болтон Болтон призывает ВС Венесуэлы поддержать оппозицию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]