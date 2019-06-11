Россия и Китай распространяют дезинформацию о разногласиях в администрации США - Болтон

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что ряд государств, в том числе Россия, пытаются распространить ложную информацию о разногласиях в администрации Дональда Трампа.

"У нас есть весомые причины полагать, что Северная Корея, Иран, Венесуэла, Россия и Китай решили - и вы можете отчетливо это видеть - предпринять попытки распространять дезинформацию об администрации США; о том, что президент и его советники спорят между собой, и о других подобных вещах", - цитирует агентство Bloomberg слова Болтона на форуме, организованном изданием The Wall Street Journal.

При этом, отмечает Bloomberg, Болтон не стал обсуждать собственную позицию по ряду вопросов, которая не совпадала с мнением президента США Дональда Трампа или госсекретаря Майка Помпео.

"Я являюсь советником по нацбезопасности, но не принимаю решений в области национальной безопасности", - отметил Болтон.

Агентство отмечает, что речь, в частности, идет о различных позициях Трампа, Помпео и Болтона по проблеме Ирана.

"В то время, как Трамп был настроен оптимистично и считал, что "Иран вскоре захочет поговорить", Болтон выступал за смену режима. Помпео, бывший глава ЦРУ, также придерживался жесткой позиции по отношению к Ирану, но он заявлял, что его цель состоит не в том, чтобы искать противостояния с Ираном или добиваться смены режима извне", - пишет агентство.

Помимо этого, в администрации США шли споры вокруг Северной Кореи, напоминает Bloomberg.