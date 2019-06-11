Минтруда получит 300 тыс. манатов на работы по подготовке строительства многоквартирного дома для лиц с нарушением зрения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении министерству труда и социальной защиты 300 тыс. манатов на подготовку проектно-сметной документации с целью строительства многоквартирного здания в городе Баку для лиц, имеющих инвалидность по зрению.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.
Средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений на 2019 год.
Ф.Исазаде
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