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Внутренняя политика 11.06.2019 18:31

Минтруда получит 300 тыс. манатов на работы по подготовке строительства многоквартирного дома для лиц с нарушением зрения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении министерству труда и социальной защиты 300 тыс. манатов на подготовку проектно-сметной документации с целью строительства многоквартирного здания в городе Баку для лиц, имеющих инвалидность по зрению.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений на 2019 год.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНВАЛИДЫ, ЖИЛЬЕ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]