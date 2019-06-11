Баку и Москва 17-18 июня проведут очередное заседание совместной комиссии по демаркации азербайджано-российской границы – МИД Азербайджана

Очередное заседание совместной комиссии по демаркации азербайджано-российской границы состоится 17-18 июня в Баку, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«Очередное заседание по демаркации азербайджано-российской границы состоится 17-18 июня в Баку. Это долгий процесс. Считаю, что работы по демаркации границы с Россией могут занять 3-5 лет»,- сказал Халафов во вторник журналистам.

Однако, по словам замминистра, процесс демаркации азербайджано-российской границы продолжается непрерывно.

Ф.Исазаде