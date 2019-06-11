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Внешняя политика 11.06.2019 20:44

Баку и Москва 17-18 июня проведут очередное заседание совместной комиссии по демаркации азербайджано-российской границы – МИД Азербайджана

Очередное заседание совместной комиссии по демаркации азербайджано-российской границы состоится 17-18 июня в Баку, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«Очередное заседание по демаркации азербайджано-российской границы состоится 17-18 июня в Баку. Это долгий процесс. Считаю, что работы по демаркации границы с Россией могут занять 3-5 лет»,- сказал Халафов во вторник журналистам.

Однако, по словам замминистра, процесс демаркации азербайджано-российской границы продолжается непрерывно.

Ф.Исазаде

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Тэги: РФ, ГРАНИЦА, ДЕМАРКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]