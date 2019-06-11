Баку и Тбилиси на этой неделе организуют встречу экспертов по монастырскому комплексу Давид Гареджи – МИД Азербайджана

Баку и Тбилиси в июле-августе могут провести очередное заседание госкомиссий по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.
«Мы продолжаем переговоры с Грузией по монастырскому комплексу «Кешикчидаг» (Давид Гареджи). Принято решение об организации на этой неделе встречи экспертов на месте»,- сказал Халафов во вторник журналистам.
По словам дипломата, по итогам встречи «будет определена дата очередного заседания госкомиссий по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы».
«Думаю, что заседание может состоятся в июле-августе текущего года»,- отметил Халафов.
Работы по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы ведутся с 1996 года. В рамках этого процесса стороны согласовали 314 из 480 км государственной границы.
Последнее заседание указанной комиссии состоялось в конце мая в Баку.
По итогам заседания, Халафов заявил, что Баку на переговорах с Тбилиси по делимитации госграницы подтвердил свою позицию – монастырский комплекс «Кешикчидаг» является территорией Азербайджана.
Замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия, комментируя вопросы, обсужденные в ходе последнего заседания Комиссий, в частности, заявил грузинским СМИ, «на заседании комиссии мы поставили вопрос о том, что важно не предпринимать шаги, которые могут способствовать формированию такого восприятия, что каким-то образом изменяется статус-кво».
Ф.Исазаде
Россельхознадзор не пустил в Россию две партии томатов из Азербайджана
Депозитный портфель AccessBank за 5 месяцев увеличился почти на 100 млн манатов
AccessBank в ближайшие годы может отказаться от внешних заимствований за счет роста депозитной базы – глава банка
Прямые и косвенные доходы Азербайджана от проведения в Баку финала Лиги Европы УЕФА составили $400 млн
Минтруда Азербайджана направит около 7,2 млн манатов на приобретение квартир для ветеранов Карабахской войны и семей шехидов
Минтруда направит более 8,7 млн манатов на капремонт ряда cоцучреждений в регионах Азербайджана
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
ИВ Гянджи направит около 1 млн манатов на обновление систем уличного освещения
ИВ Гянджи направит около 4 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
НАТО должна показать России, что нарушения ДРСМД не останутся без ответа - Столтенберг
Месси - первый в "спортивном списке" Forbes, Роналду - второй
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви