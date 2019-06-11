Баку и Тбилиси на этой неделе организуют встречу экспертов по монастырскому комплексу Давид Гареджи – МИД Азербайджана

Баку и Тбилиси в июле-августе могут провести очередное заседание госкомиссий по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«Мы продолжаем переговоры с Грузией по монастырскому комплексу «Кешикчидаг» (Давид Гареджи). Принято решение об организации на этой неделе встречи экспертов на месте»,- сказал Халафов во вторник журналистам.

По словам дипломата, по итогам встречи «будет определена дата очередного заседания госкомиссий по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы».

«Думаю, что заседание может состоятся в июле-августе текущего года»,- отметил Халафов.

Работы по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы ведутся с 1996 года. В рамках этого процесса стороны согласовали 314 из 480 км государственной границы.

Последнее заседание указанной комиссии состоялось в конце мая в Баку.

По итогам заседания, Халафов заявил, что Баку на переговорах с Тбилиси по делимитации госграницы подтвердил свою позицию – монастырский комплекс «Кешикчидаг» является территорией Азербайджана.

Замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия, комментируя вопросы, обсужденные в ходе последнего заседания Комиссий, в частности, заявил грузинским СМИ, «на заседании комиссии мы поставили вопрос о том, что важно не предпринимать шаги, которые могут способствовать формированию такого восприятия, что каким-то образом изменяется статус-кво».

Ф.Исазаде