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Внешняя политика 11.06.2019 21:12

Баку и Тбилиси на этой неделе организуют встречу экспертов по монастырскому комплексу Давид Гареджи – МИД Азербайджана

Баку и Тбилиси в июле-августе могут провести очередное заседание госкомиссий по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«Мы продолжаем переговоры с Грузией по монастырскому комплексу «Кешикчидаг» (Давид Гареджи). Принято решение об организации на этой неделе встречи экспертов на месте»,- сказал Халафов во вторник журналистам.

По словам дипломата, по итогам встречи «будет определена дата очередного заседания госкомиссий по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы».

«Думаю, что заседание может состоятся в июле-августе текущего года»,- отметил Халафов.

Работы по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы ведутся с 1996 года. В рамках этого процесса стороны согласовали 314 из 480 км государственной границы.

Последнее заседание указанной комиссии состоялось в конце мая в Баку.

По итогам заседания, Халафов заявил, что Баку на переговорах с Тбилиси по делимитации госграницы подтвердил свою позицию – монастырский комплекс «Кешикчидаг» является территорией Азербайджана.

Замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия, комментируя вопросы, обсужденные в ходе последнего заседания Комиссий, в частности, заявил грузинским СМИ, «на заседании комиссии мы поставили вопрос о том, что важно не предпринимать шаги, которые могут способствовать формированию такого восприятия, что каким-то образом изменяется статус-кво».

Ф.Исазаде

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГРАНИЦА, ДЕЛИМИТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]