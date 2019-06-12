Президент Молдавии заявляет о необходимости избежать дестабилизации в стране

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что выступает за мирную передачу власти, чтобы избежать дестабилизации обстановки в стране.
Он сообщил на своей странице в facebook, что дал интервью агентству France Presse, газете The New York Times, российским телеканалам НТВ и "Россия", обсудив текущую ситуацию в стране и сценарии ее развития.
"Молдавия проходит исторический этап. Произошли изменения, которых давно ждал народ Молдавии. Новое парламентское большинство и новое правительство пользуются поддержкой примерно 90% населения и основных внешних партнеров: ЕС, США и России", - отметил Додон.
Он подчеркнул, что "новое руководство Республики Молдова продолжит выполнять соглашения, подписанные с Европейским Союзом, и восстановит отношения с Российской Федерацией".
"Учитывая сложную ситуацию в стране, особо отметил, что мы выступаем за мирную передачу власти, и если есть хотя бы один шанс избежать дестабилизации обстановки в стране, мы его используем", - заявил Додон.
Как уже сообщал "Интерфакс", во вторник Додон отменил указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов. Указ был подписан действующим премьер-министром Павлом Филипом, которого Конституционный суд в воскресенье уполномочил с этой целью временно исполнить обязанности президента. Конституционный суд, который выполняет указания Демпартии, признал все решения нового парламента незаконными.
В свою очередь парламент Молдавии признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Павла Филипа и Демпартию. Президент Игорь Додон назвал действия Демпартии "попыткой узурпации власти".
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