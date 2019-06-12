ЦИК Украины зарегистрировала еще 13 международных наблюдателей на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала еще 13 официальных международных наблюдателей во время внеочередных парламентских выборов, сообщила пресс-служба ведомства.

"Комиссия зарегистрировала 13 официальных наблюдателей от Национального демократического института международных отношений на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорится сообщении.

Как отмечается, по состоянию на 11 июня всего зарегистрировано 24 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.