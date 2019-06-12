Токаев обещает в скором времени объявить новые решения по развитию Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости новых подходов и решений для устойчивого развития республики.

"Я буду работать над реализацией стратегией елбасы (лидер нации Нурсултан Назарбаев - ИФ-К). Чтобы страна могла выйти на новый уровень устойчивого развития, нужны новые подходы и новые решения. Они, в скором времени, будут обнародованы", - сказал Токаев на церемонии вступления в должность президента Казахстана в среду в Нур-Султане.

Он заявил, что планирует заняться решением острых социальных проблем, оказанием помощи наиболее нуждающимся.

"Правительству поручено подготовить меры по достижению ощутимых результатов в этой сфере", - сказал глава государства.

"Для меня, как для президента, самым главным являются не общие цифры экономического развития, а реальное благосостояние всех наших граждан. Поэтому при принятии решений по стратегическим вопросам позиция большинства населения безусловно будет учитываться. Наша формула государственной власти: сильный полномочный президент, влиятельный дееспособный парламент, подотчетное народу правительство", - сказал Токаев.

Токаев также заявил о создании в республике национального совета общественного доверия.

"Наших граждан сильно волнует развитие диалога власти и общества. Такой диалог должен строиться на признании плюрализма мнений. Разные мнения, но единая нация - вот главный ориентир. Поэтому я решил создать национальный совет общественного доверия. В совет войдут представители всего общества, включая молодежь", - сказал он.

Он уточнил, что первое совещание общественного доверия будет проведено в августе этого года.

"Власти обязаны выполнять обещания перед народом, в этом заключается ее главная миссия. Только так можно укрепить единство нации", - добавил он.

Президент Казахстана также сообщил, что в ближайшее время на расширенном заседании правительства будут определены "конкретные задачи социально-экономического развития страны".

Он отметил необходимость повышения доходов населения, которое возможно только через стабильный, динамичный рост экономики страны.

"В первую очередь мы должны глубоко осознать важность роста, чтобы наши граждане спокойно жили, работали, воспитывали детей, вместе радовались и гордились нашими достижениями, должен быть экономический рост", - считает Токаев.

Токаев пообещал, что будет защищать интересы "каждого гражданина страны".

"Я не допущу разделения их по политическим взглядам и установкам", - заявил он.

После церемонии инаугурации Токаев отметил, что "выборы прошли в соответствии с демократическими требованиями".

"На предвыборной площадке была возможность реальной конкуренции. Участвовали представители всех политических сил. Это были честные выборы, где соревновались политические программы", - сказал он.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане состоялись 9 июня. Победу одержал Токаев, набрав 70,96% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.