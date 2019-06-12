Лукашенко: углубление интеграционного взаимодействия приумножит белорусско-российскую дружбу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина и народ страны с Днем России, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Этот праздник знаменует собой начало важного этапа в новейшей истории Российской Федерации - укрепления суверенитета и обеспечения национального единства. Твердо следуя выбранному курсу, за прошедшие десятилетия Россия добилась впечатляющих успехов в государственном строительстве и модернизации экономики, значительно усилились лидирующие позиции страны на мировой арене", - говорится в поздравлении Лукашенко.

Глава государства отметил, что приверженность россиян идеалам патриотизма и сплоченности, гордость за великие достижения своего народа и стойкая убежденность в успешном будущем Родины являются залогом устойчивого развития общества и его благополучия.

"Уверен, что наша совместная работа по углублению двусторонних отношений и интеграционного взаимодействия будет способствовать сохранению и приумножению богатых традиций белорусско-российской дружбы", - подчеркнул президент.

Лукашенко также направил поздравления председателю правительства России Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.