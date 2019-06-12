Лукашенко: углубление интеграционного взаимодействия приумножит белорусско-российскую дружбу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина и народ страны с Днем России, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Этот праздник знаменует собой начало важного этапа в новейшей истории Российской Федерации - укрепления суверенитета и обеспечения национального единства. Твердо следуя выбранному курсу, за прошедшие десятилетия Россия добилась впечатляющих успехов в государственном строительстве и модернизации экономики, значительно усилились лидирующие позиции страны на мировой арене", - говорится в поздравлении Лукашенко.
Глава государства отметил, что приверженность россиян идеалам патриотизма и сплоченности, гордость за великие достижения своего народа и стойкая убежденность в успешном будущем Родины являются залогом устойчивого развития общества и его благополучия.
"Уверен, что наша совместная работа по углублению двусторонних отношений и интеграционного взаимодействия будет способствовать сохранению и приумножению богатых традиций белорусско-российской дружбы", - подчеркнул президент.
Лукашенко также направил поздравления председателю правительства России Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.
Группа миротворцев из Азербайджана отправилась в Афганистан в рамках миссии НАТО
Баку и Анкара увеличат в 2019 году число совместных учений до 13 – министр обороны Азербайджана
Производители куриных яиц в Азербайджане в 2018г понесли убытки почти на $10 млн
TuranBank сократил обязательства перед Центробанком на 6%
Baki Ayaqqabi Fabrikasi-2 удвоило чистую прибыль по итогам 2018г
Президент Алиев открыл заповедник Yanardag после капремонта
Прямые и косвенные доходы Азербайджана от проведения в Баку финала Лиги Европы УЕФА составили $400 млн
Минтруда Азербайджана направит около 7,2 млн манатов на приобретение квартир для ветеранов Карабахской войны и семей шехидов
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
ИВ Гянджи направит около 1 млн манатов на обновление систем уличного освещения
ИВ Гянджи направит около 4 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть
Халаф Халафов и Флориан Зенгстшмид стали почетными гостями CEO Lunch Baku
Bakcell расширяет возможности карьерного роста и трудоустройства для молодежи
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви