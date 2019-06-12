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СНГ 12.06.2019 12:02

Пакет реформ по снижению уровня коррупции в Казахстане будет подготовлен к сентябрю - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в среду, что пакет реформ по снижению уровня коррупции в стране будет подготовлен к началу осени.

"До 1 сентября будет подготовлен пакет реформ по максимальному снижению уровня коррупции. Мы будем проводить системную работу против коррупции", - заявил Токаев на церемонии инаугурации в среду в Нур-Султане.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, КОРРУПЦИЯ, РЕФОРМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]