Пакет реформ по снижению уровня коррупции в Казахстане будет подготовлен к сентябрю - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в среду, что пакет реформ по снижению уровня коррупции в стране будет подготовлен к началу осени.

"До 1 сентября будет подготовлен пакет реформ по максимальному снижению уровня коррупции. Мы будем проводить системную работу против коррупции", - заявил Токаев на церемонии инаугурации в среду в Нур-Султане.