Абэ нацелен на откровенные переговоры в Тегеране для снижения напряженности на Ближнем Востоке - TV

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направляется в Иран, чтобы попытаться снизить напряженность в Ближневосточном регионе, сообщает в среду телеканал Эн-эйч-кей.
"Существует обеспокоенность в связи с растущей напряженностью на Ближнем Востоке. Ситуация привлекает внимание международного сообщества, и Япония хотела бы, в меру возможностей, сыграть роль в безопасности и стабильности в регионе", - сказал Абэ журналистам перед вылетом в Тегеран из международного аэропорта Токио.
"Чтобы снизить напряженность, я хотел бы провести откровенный обмен мнениями", - сказал Абэ.
В среду Абэ предстоит встретиться в Тегеране с президентом Хасаном Рухани, а на четверг у него запланирована встреча с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. За несколько часов до встречи Абэ и Рухани проведут переговоры главы МИД Японии и Ирана Таро Коно и Джавад Зариф.
Японские премьеры не посещали Иран со времен Исламской революции 1978 - 1979 годов. Последним японским премьером, побывавшим в Иране, на данный момент является Такэо Фукуда, а его визит состоялся в 1978 году.
Информация о том, что Абэ поедет в Тегеран, появилась вскоре после того, как в прошлом месяце он встретился с президентом США Дональдом Трампом. В результате СМИ предположили, что Абэ может передать иранским властям некое послание от Трампа. Однако в преддверии визита Абэ в Тегеран японские СМИ со ссылкой на дипломатические источники стали отвергать такую возможность.
"Премьер-министр не отправится туда в качестве посредника или посланника. Япония не выступает ни за одну из сторон", - писала газета The Japan Times.
Иранские СМИ также утверждают, что визит Абэ направлен лишь на укрепление двусторонних связей. При этом они не исключают, что тема посредничества Японии между Тегераном и Вашингтоном может подниматься в ходе переговоров в Иране.
Эксперты полагают: заявления о том, что переговоры будут направлены лишь на двусторонние отношения, делаются, чтобы понизить ожидания от поездки Абэ в Тегеран, так как она может оказаться безрезультатной.
Группа миротворцев из Азербайджана отправилась в Афганистан в рамках миссии НАТО
Баку и Анкара увеличат в 2019 году число совместных учений до 13 – министр обороны Азербайджана
Производители куриных яиц в Азербайджане в 2018г понесли убытки почти на $10 млн
TuranBank сократил обязательства перед Центробанком на 6%
Baki Ayaqqabi Fabrikasi-2 удвоило чистую прибыль по итогам 2018г
Президент Алиев открыл заповедник Yanardag после капремонта
Прямые и косвенные доходы Азербайджана от проведения в Баку финала Лиги Европы УЕФА составили $400 млн
Минтруда Азербайджана направит около 7,2 млн манатов на приобретение квартир для ветеранов Карабахской войны и семей шехидов
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
ИВ Гянджи направит около 1 млн манатов на обновление систем уличного освещения
ИВ Гянджи направит около 4 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть
Халаф Халафов и Флориан Зенгстшмид стали почетными гостями CEO Lunch Baku
Bakcell расширяет возможности карьерного роста и трудоустройства для молодежи
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви