Дефляция в Азербайджане в мае составила 0,4%, среднегодовая инфляция - 2,4%

Дефляция в Азербайджане в мае 2019 года составила 0,4% против инфляции на уровне 0,4% в апреле текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

«Дефляция в Азербайджане в мае 2019 года составила 0,4%. При этом цены на продовольственные товары, напитки и табак подешевели на 1,1%, тогда как тарифы на услуги населению подорожали на 0,1%. Цены на непродовольственные товары в мае не изменились», - отметили в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец мая составила 2,4% (на конец апреля 2019 года – 2,4%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец мая составила 2,3%, по непродовольственным товарам – 1,3%, услугам – 3,4%.

Правительство Азербайджана на 2019 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 3,8%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2018 года составила 2,3%.

Н.Аббасова