Дефляция в Азербайджане в мае составила 0,4%, среднегодовая инфляция - 2,4%

Дефляция в Азербайджане в мае 2019 года составила 0,4% против инфляции на уровне 0,4% в апреле текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
«Дефляция в Азербайджане в мае 2019 года составила 0,4%. При этом цены на продовольственные товары, напитки и табак подешевели на 1,1%, тогда как тарифы на услуги населению подорожали на 0,1%. Цены на непродовольственные товары в мае не изменились», - отметили в Госкомстате.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец мая составила 2,4% (на конец апреля 2019 года – 2,4%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец мая составила 2,3%, по непродовольственным товарам – 1,3%, услугам – 3,4%.
Правительство Азербайджана на 2019 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 3,8%.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2018 года составила 2,3%.
Н.Аббасова
Группа миротворцев из Азербайджана отправилась в Афганистан в рамках миссии НАТО
Баку и Анкара увеличат в 2019 году число совместных учений до 13 – министр обороны Азербайджана
Президент Алиев открыл заповедник Yanardag после капремонта
Прямые и косвенные доходы Азербайджана от проведения в Баку финала Лиги Европы УЕФА составили $400 млн
Минтруда Азербайджана направит около 7,2 млн манатов на приобретение квартир для ветеранов Карабахской войны и семей шехидов
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
ИВ Гянджи направит около 1 млн манатов на обновление систем уличного освещения
ИВ Гянджи направит около 4 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Глава МИД Великобритании приветствует снятие обвинений с журналиста Голунова
Фаворит гонки за пост главы Консервативной партии Британии Джонсон начал избирательную кампанию
Зариф обсудил с японским коллегой ситуацию вокруг "иранской ядерной сделки"
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть
Халаф Халафов и Флориан Зенгстшмид стали почетными гостями CEO Lunch Baku
Bakcell расширяет возможности карьерного роста и трудоустройства для молодежи
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви