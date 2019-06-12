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Туризм 12.06.2019 11:06

Президент Алиев открыл заповедник Yanardag после капремонта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в среду приняли участие в церемонии открытия Государственного историко-культурного и природного заповедника «Yanardag» после капитального ремонта и восстановления, сообщает сайт главы государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 декабря 2017 года отметил неудовлетворительное состояние государственного историко-культурного и природного заповедника. Он подчеркнул, что заповедник посещают, как граждане Азербайджана, так и иностранцы, а его условия не соответствуют сегодняшнему уровню развития страны. Президент дал поручения соответствующим государственным структурам по устранению всех указанных серьезных недостатков, и создать условия, соответствующие высоким стандартам.

Yanardag находится в 25 км к северу от Баку в поселке Мехеммеди. Территория заповедника составляет 64,55 га.

Огненная гора Yanardag - это из самых известных и популярных среди туристов мест в Азербайджане, на склоне которой с древнейших времен горит природный газ.

Заповедник помимо огненной горы включает и другие образцы материально-культурного наследия и природные памятники.

Н.Аббасова

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Тэги: АЛИЕВ, ЗАПОВЕДНИК, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]