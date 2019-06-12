Президент Алиев открыл заповедник Yanardag после капремонта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в среду приняли участие в церемонии открытия Государственного историко-культурного и природного заповедника «Yanardag» после капитального ремонта и восстановления, сообщает сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 декабря 2017 года отметил неудовлетворительное состояние государственного историко-культурного и природного заповедника. Он подчеркнул, что заповедник посещают, как граждане Азербайджана, так и иностранцы, а его условия не соответствуют сегодняшнему уровню развития страны. Президент дал поручения соответствующим государственным структурам по устранению всех указанных серьезных недостатков, и создать условия, соответствующие высоким стандартам.
Yanardag находится в 25 км к северу от Баку в поселке Мехеммеди. Территория заповедника составляет 64,55 га.
Огненная гора Yanardag - это из самых известных и популярных среди туристов мест в Азербайджане, на склоне которой с древнейших времен горит природный газ.
Заповедник помимо огненной горы включает и другие образцы материально-культурного наследия и природные памятники.
Н.Аббасова
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