Бакинский международный аэропорт в январе-мае незначительно увеличил пассажиропоток

Международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) в январе-мае 2019 года обслужил 1,57 млн пассажиров, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Как сообщалось, в январе-мае 2018 года международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 1,56 млн пассажиров. Таким образом, за отчетный период 2019 года рост пассажиропотока составил 0,6%.

" За январь-май 2019 года на долю AZAL пришлось 649 тыс. пассажиров, на долю азербайджанского лоукостера ButaAirways (начал деятельность в сентябре 2017г) – 177 тыс. пассажиров", - отмечается в сообщении.

В январе-мае 2019 года на международных рейсах перевезено 1,36 млн пассажиров. От общего числа международных рейсов на долю AZAL пришлось 32,2%, Buta Airways – 13%, иностранных компаний – 54,8%.

«В период с 27 по 30 мая Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил около 600 рейсов. Из них 57 пришлось на чартерные рейсы, 10 – на дополнительные регулярные рейсы таких авиакомпаний, как FlyDubai, AirArabia, SCAT, IsrAir, Jazeera и др. Пассажиропоток в период проведения в Баку финала Лиги Европы, в общей сложности, составил примерно 60 тыс. человек», - отмечается в информации.

В настоящее время бакинский аэропорт обслуживает 27 авиакомпаний.

«Суммарно международные аэропорты Азербайджана за январь-май 2019 года обслужили 1,85 млн. пассажиров», - указывается в сообщении.

В 2018г международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) обслужил 4,43 млн пассажиров.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м.

Н.Аббасова