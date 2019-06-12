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Транспорт и связь 12.06.2019 11:26

Бакинский международный аэропорт в январе-мае незначительно увеличил пассажиропоток

Международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) в январе-мае 2019 года обслужил 1,57 млн пассажиров, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Как сообщалось, в январе-мае 2018 года международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 1,56 млн пассажиров. Таким образом, за отчетный период 2019 года рост пассажиропотока составил 0,6%.

" За январь-май 2019 года на долю AZAL пришлось 649 тыс. пассажиров, на долю азербайджанского лоукостера ButaAirways (начал деятельность в сентябре 2017г) – 177 тыс. пассажиров", - отмечается в сообщении.

В январе-мае 2019 года на международных рейсах перевезено 1,36 млн пассажиров. От общего числа международных рейсов на долю AZAL пришлось 32,2%, Buta Airways – 13%, иностранных компаний – 54,8%.

«В период с 27 по 30 мая Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил около 600 рейсов. Из них 57 пришлось на чартерные рейсы, 10 – на дополнительные регулярные рейсы таких авиакомпаний, как FlyDubai, AirArabia, SCAT, IsrAir, Jazeera и др. Пассажиропоток в период проведения в Баку финала Лиги Европы, в общей сложности, составил примерно 60 тыс. человек», - отмечается в информации.

В настоящее время бакинский аэропорт обслуживает 27 авиакомпаний.

«Суммарно международные аэропорты Азербайджана за январь-май 2019 года обслужили 1,85 млн. пассажиров», - указывается в сообщении.

В 2018г международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) обслужил 4,43 млн пассажиров.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЭРОПОРТ, ПАССАЖИРОПОТОК, СТАТИСТИКА


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