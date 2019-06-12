В Гонконге противники изменения законодательства об экстрадиции блокируют здание парламента

Десятки тысяч человек принимают участие в протестах в Гонконге против поправок к закону об экстрадиции, сообщает в среду телеканал CNN.
Протестующие, несмотря на дождь, блокируют основные улицы, ведущие к зданию законодательного собрания Гонконга, отмечает телеканал.
Законодательное собрание Гонконга должно было рассмотреть вопрос о поправках к закону об экстрадиции в среду, однако на фоне акций протеста отложило заседание на неопределенный срок.
Организаторы протестов движение CHRF пообещали, что они не прекратятся до тех пор, пока власти не откажутся от рассмотрения закона об экстрадиции.
"Это собрание прекратиться только тогда, когда (глава администрации Гонконга - ИФ) Кэрри Лам положит этот законопроект под сукно", - заявил координатор движения Гонконгский фронт за гражданские права (CHRF) Джимми Шам.
В администрации Гонконга призвали граждан освободить заблокированные дороги, сохранять спокойствия и при первой возможности разойтись.
В Гонконге с прошлой недели проходят массовые акции протеста против принятия поправок к закону об экстрадиции, который позволит отправлять на материк для судебного разбирательства в соответствии с законами КНР подозреваемых в совершении преступлений и находящихся на гонконгской территории.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам, которую западные наблюдатели считают лояльной политике Пекина, ранее подчеркивала важность этого законопроекта для Гонконга.
"Это очень важный законодательный акт, который будет способствовать сохранению справедливости и обеспечению выполнения Гонконгом своих международных обязательств в отношении трансграничных и транснациональных преступлений", - заявила она.
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