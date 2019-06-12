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Транспорт и связь 12.06.2019 11:44

ГТК Азербайджана до конца 2019г начнет внедрять блокчейн в таможенной системе

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана и компания IBM подпишут 13 июня первичное соглашение о начале применения технологий блокчейн, заявил председатель ГТК Сафар Мехтиев.

«Меморандум о начале применения блокчейн технологий с компанией IBM будет подписан завтра. Начало применения этих технологий в Азербайджане ожидается уже в этом году», - сказал Мехтиев на пресс-конференции в среду.

По его словам, применение блокчейн найдет отражение, в том числе, при перевозках грузов морским и авиационным транспортом.

«Это позволит в режиме онлайн, без вмешательства извне, получать необходимую информацию из системы данных. Пользу от этого получат предприниматели, это также значительно повысит качество таможенных услуг», - подчеркнул Мехтиев.

Глава ГТК отметил, что Азербайджан будет работать с IBM, в том числе, по вопросам, связанным с грузоперевозками из Европы.

«В ближайшие месяцы мы начнем работать в этом направлении. Применение этих возможностей позволит получать информации о контейнерных перевозках. Где находится контейнер? На каком участке океана? Какая компания и кому посылает грузы? Вся эта информация будет поступать в базу данных», - добавил он.

По его словам, Азербайджан также работает над подготовкой соглашений о двустороннем сотрудничестве по применению блокчейн технологий с различными странами. «В этом направлении мы реализуем проект с Украиной при поддержке Индии и Молдовы», - отметил председатель ГТК.

Р.Бабаев

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Тэги: IBM, БЛОКЧЕЙН, СОГЛАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]