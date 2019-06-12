Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год

Главы оборонных ведомств Азербайджана и Грузии Закир Гасанов и Леван Изория подписали в среду план сотрудничества на 2019 год.
План подписан по итогам переговоров министров в Габале (северо-запад Азербайджана).
Документ предусматривает проведение военных учений, встреч высокого уровня и экспертов, а также консультаций на уровне министерств оборон Азербайджана и Грузии, сообщает корреспондент "Интерфакс-Азербайджан" с церемонии подписания.
Ф.Исазаде
Производители куриных яиц в Азербайджане в 2018г понесли убытки почти на $10 млн
TuranBank сократил обязательства перед Центробанком на 6%
Baki Ayaqqabi Fabrikasi-2 удвоило чистую прибыль по итогам 2018г
Президент Алиев открыл заповедник Yanardag после капремонта
Прямые и косвенные доходы Азербайджана от проведения в Баку финала Лиги Европы УЕФА составили $400 млн
Минтруда Азербайджана направит около 7,2 млн манатов на приобретение квартир для ветеранов Карабахской войны и семей шехидов
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
ИВ Гянджи направит около 1 млн манатов на обновление систем уличного освещения
ИВ Гянджи направит около 4 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Глава МИД Великобритании приветствует снятие обвинений с журналиста Голунова
Фаворит гонки за пост главы Консервативной партии Британии Джонсон начал избирательную кампанию
Зариф обсудил с японским коллегой ситуацию вокруг "иранской ядерной сделки"
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть
Халаф Халафов и Флориан Зенгстшмид стали почетными гостями CEO Lunch Baku
Bakcell расширяет возможности карьерного роста и трудоустройства для молодежи
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви