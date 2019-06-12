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Оборона 12.06.2019 12:04

Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год

Главы оборонных ведомств Азербайджана и Грузии Закир Гасанов и Леван Изория подписали в среду план сотрудничества на 2019 год.

План подписан по итогам переговоров министров в Габале (северо-запад Азербайджана).

Документ предусматривает проведение военных учений, встреч высокого уровня и экспертов, а также консультаций на уровне министерств оборон Азербайджана и Грузии, сообщает корреспондент "Интерфакс-Азербайджан" с церемонии подписания.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОБОРОНА, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]