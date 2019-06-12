Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год

Главы оборонных ведомств Азербайджана и Грузии Закир Гасанов и Леван Изория подписали в среду план сотрудничества на 2019 год.

План подписан по итогам переговоров министров в Габале (северо-запад Азербайджана).

Документ предусматривает проведение военных учений, встреч высокого уровня и экспертов, а также консультаций на уровне министерств оборон Азербайджана и Грузии, сообщает корреспондент "Интерфакс-Азербайджан" с церемонии подписания.

Ф.Исазаде