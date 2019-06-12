Президент Совета Европейского Союза Дональд Туск 9 июля посетит Азербайджан, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«Визит Туска в Азербайджан состоится 9 июля. В настоящее время стороны завершают согласование повестки визита», - сказал собеседник агентства.

Ф.Исазаде