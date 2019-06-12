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Дальнее зарубежье 12.06.2019 12:48

В Гонконге полиция использовала слезоточивый газ на протестах против закона об экстрадиции

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ в отношении участников протестов против поправок в закон об экстрадиции, сообщает в среду газета South China Morning Post.

По некоторым данным, слезоточивый газ был распылен вблизи здания законодательного собрания Гонконга.

Также полиция использовала перечный газ, отмечает газета. Сообщается о стычках между полицейскими и протестующими.

Десятки тысяч протестующих блокируют улицы, ведущие к законодательному собранию Гонконга. Из-за протестов законодательное собрание отложило рассмотрение поправок к законопроекту об экстрадиции, запланированное на среду.

В администрации Гонконга призвали граждан освободить заблокированные дороги, сохранять спокойствия и при первой возможности разойтись.

В Гонконге с прошлой недели проходят массовые акции протеста против принятия поправок к закону об экстрадиции, который позволит отправлять на материк для судебного разбирательства в соответствии с законами КНР подозреваемых в совершении преступлений и находящихся на гонконгской территории.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам, которую западные наблюдатели считают лояльной политике Пекина, ранее подчеркивала важность этого законопроекта для Гонконга.

"Это очень важный законодательный акт, который будет способствовать сохранению справедливости и обеспечению выполнения Гонконгом своих международных обязательств в отношении трансграничных и транснациональных преступлений", - заявила она.

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, ПРОТЕСТУЮЩИЕ, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]