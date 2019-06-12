Поставки азербайджанского газа в Турцию по TANAP за январь-май 2019г составили около 0,8 млрд кубометров – SOCAR

Поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Турцию в январе-мае 2019 года по Транс-Анатолийскому газопроводу (TANAP) составили 790 млн кубометров, отмечается в сообщении, опубликованном на официальной странице компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в соцсети Facebook.

«Сегодня, 12 июня, исполняется год со дня ввода в эксплуатацию газопровода TANAP, являющегося одним из основных сегментов «Южного газового коридора» и предназначенного для поставок азербайджанского газа в Турцию и Европу. За январь-май 2019 года по Транс-Анатолийскому газопроводу транспортировано 790 млн кубометров азербайджанского газа», - отмечается в информации.

По данным SOCAR, в 2018 году по газопроводу TANAP было транспортировано около 1 млрд кубометров газа. Таким образом, с момента ввода газопровода в эксплуатацию общий объем поставок газа по этому трубопроводу составил около 1,8 млрд кубометров.

Ранее со ссылкой на главу компании SOCAR Turkiye Enenrji (турецкая «дочка» SOCAR/ГНКАР) Заура Гахраманова сообщалось, что за 2019 год поставки газа по TANAP предусмотрены в объеме 3 млрд кубометров, с 2020 года ежегодный объем поставок составит 6 млрд кубометров.

По прогнозам SOCAR, деятельность газопровода TANAP Турция покроет 12% потребностей Турции в газе.

Церемония ввода в строй первой фазы газопровода TANAP (от грузино-турецкой границы до Эскишехир) состоялась 12 июня 2018 года, 30 июня 2018 года начались коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается в $7 млрд.

В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).

Н.Аббасова