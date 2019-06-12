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Регион 12.06.2019 13:03

Рухани желает россиянам процветания и счастья

Президент Ирана Хасан Рухани направил президенту России Владимиру Путину поздравительное послание по случаю Дня России, сообщает в среду агентство ISNA.

"Я хотел бы передать мои искренние поздравления Вам и народу страны в День России", - написал Рухани.

Рухани пожелал Путину здоровья и успехов, а гражданам России - процветания и счастья.

Президент Ирана выразил уверенность в том, что дружеские отношения между Россией и Ираном "будут и дальше укрепляться в сферах взаимного интереса, служа интересам обеих стран".

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]