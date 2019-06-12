Рухани желает россиянам процветания и счастья

Президент Ирана Хасан Рухани направил президенту России Владимиру Путину поздравительное послание по случаю Дня России, сообщает в среду агентство ISNA.

"Я хотел бы передать мои искренние поздравления Вам и народу страны в День России", - написал Рухани.

Рухани пожелал Путину здоровья и успехов, а гражданам России - процветания и счастья.

Президент Ирана выразил уверенность в том, что дружеские отношения между Россией и Ираном "будут и дальше укрепляться в сферах взаимного интереса, служа интересам обеих стран".