МВФ начал консультации с правительством Азербайджана по статье IV

Международный валютный фонд (МВФ) в среду начал ежегодные консультации с правительством Азербайджана по статье IV Устава фонда.

«Делегация МВФ 12 июня начала проведение консультаций по Статье IV с властями Азербайджана. Миссия фонда завершит данную работу 27 июня», - сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава офиса МВФ в стране Ахгюн Гадирли.

В последний раз МВФ проводил консультации с правительством Азербайджана по статье IV в марте 2018 года.

Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.

А.Азизов