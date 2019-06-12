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СНГ 12.06.2019 13:26

Отношения между Арменией и Россией укрепляются в духе стратегического партнерства - Пашинян

Армянско-российские отношения, основанные на дружбе, доверии и взаимном содействии, продолжают укрепляться в духе союзнического и стратегического партнерства, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России.

"Связывающие Армению и Россию крепкие узы, а также наш активный политический диалог создают крепкую основу для развития торгово-экономического, военно-политического, культурного и гуманитарного сотрудничества, как в двустороннем формате, так и в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и других региональных и международных структур", - отметил Пашинян, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы армянского правительства.

Премьер Армении также направил поздравительное послание премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

Со своей стороны президент Армении Армен Саркисян в поздравительном послании президенту РФ выразил уверенность в "расширении партнерского взаимодействия" между двумя странами.

"Уверен, что дружба между нашими народами и в дальнейшем будет служить прочной основой для укрепления армяно-российских отношений и расширения партнерского взаимодействия между нашими странами", - говорится в послании Саркисяна российскому лидеру.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]