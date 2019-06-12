В Кишиневе произошла стычка между новым министром внутренних дел и главой инспектората полиции

Полицейские пресекли во вторник стычки между новым министром внутренних дел Молдавии и действующим начальником Генерального инспектората полиции.

Как передал корреспондент "Интерфакса", инцидент произошел у здания управления Национального инспектората расследований в Кишиневе.

Накануне несколько сотрудников этого управления поддержали новое правительство Молдавии. Они сразу же были отстранены от работы, здание было заблокировано полицейскими в масках, а во вторник утром начались обыски в кабинетах сотрудников, которые перешли на сторону нового правительства.

Начальник Генерального инспектората полиции (ГИП) Александр Пынзарь, уволенный решением нового правительства, выходя из офиса, сообщил журналистам, что в "здании находятся важные документы и информация о свидетелях громких уголовных дел, поэтому силы полиции прибыли для предотвращения утечки информации".

"В связи с вчерашними заявлениями этих полицейских, издан указ об их отстранении. Здесь находятся секретные документы, связанные с расследованием. Они поддержали незаконные власти, поэтому мы отстранили их от должности и должны обеспечить безопасность документов", - объяснил он.

Новый министр внутренних дел, председатель партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе также рано прибыл на место конфликта и попытался пройти в здание, где находились отстраненные от должности полицейские. Однако ему не позволили это сделать. Нэстасе вступил в конфликт с Пынзарем, который отталкивал его от двери здания. Между ними возникла перепалка, а полицейские в масках встали между министром и начальником ГИП, предотвратив разрастание конфликта.

"Сотрудники полиции незаконно отстранены человеком, который уже уволен (речь о Пынзаре - ИФ). Это путч, мы имеем дело с хунтой, которая пытается захватить власть. Эту хунту мы спокойно и уверенно отправим скоро в тюрьму", - пообещал Нэстасе.

Премьер-министр Майя Санду выступила с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

В понедельник Пынзарь был отправлен в отставку с должности начальник Генерального инспектората полиции (ГИП) решением нового правительства.

В Молдавии действует европейская система управления МВД. Министр осуществляет только политическое руководство МВД, в то время как оперативной деятельностью и охраной общественного порядка занимается начальник генерального инспектората полиции. Накануне действующий глава инспектората Пынзарь заявил, что подчиняется только действующему министру Александру Жиздану. На вопрос журналистов о том, сможет ли назначенный накануне министром внутренних дел Нэстасе войти в здание министерства, начальник комиссариата полиции сказал: "Моим министром является действующий министр Александру Жиздан".

До сих пор, все попытки нового правительства взять под контроль органы государственного управления провалились. Назначенный министром внутренних дел Нэстасе не смог войти в здание министерства. Другие министры и не пытались этого сделать, так как все здания министерств и учреждений охраняются сотрудниками МВД. Новый парламент и правительство, которые признаны международным сообществом, пока работают в здании парламента.

Как сообщалось, парламент Молдавии утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Это произошло после того, как Конституционный суд постановил, что президент обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, так как парламент в течение 90 дней после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.