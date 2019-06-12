26 человек пострадали при обстреле аэропорта в Саудовской Аравии - СМИ

Повстанцы-хуситы выпустили ракету по аэропорту города Абха в Саудовской Аравии, в результате ранения получили 26 человек, сообщает в среду телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на арабскую коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией.

По данным телеканала, ракета ударила по залу прибытия аэропорта, пострадавшие - мирные граждане. Коалиция назвала произошедшее военным преступлением.

Ранее сами хуситы сообщали, что они нанесли удар по аэропорту в Абхе.