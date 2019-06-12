Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9268 RUR   0.0263 GBR   2.1626 TRY   0.2929

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.26 -0.73 Brent 62.29 -1.00

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.06.2019 13:05

26 человек пострадали при обстреле аэропорта в Саудовской Аравии - СМИ

Повстанцы-хуситы выпустили ракету по аэропорту города Абха в Саудовской Аравии, в результате ранения получили 26 человек, сообщает в среду телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на арабскую коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией.

По данным телеканала, ракета ударила по залу прибытия аэропорта, пострадавшие - мирные граждане. Коалиция назвала произошедшее военным преступлением.

Ранее сами хуситы сообщали, что они нанесли удар по аэропорту в Абхе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, ОБСТРЕЛ, АЭРОПОРТ, ПОСТРАДАВШИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]