Путин в Кремле вручает госпремии

Президент РФ Владимир Путин в Кремле вручает государственные премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности.

Церемония вручения приурочена к Дню России.

"Отчизна неотрывна от нас, граждан России, от нашей ответственности за ее настоящее и будущее, от нашего стремления внести свой вклад в ее развитие и процветание. Решить столь масштабные задачи, которые стоят сегодня перед страной, можно только сообща", - сказал Путин, выступая на церемонии.

По его словам, каждый должен осознавать важность своих личных усилий ради общего блага и делать для него все возможное.

"Такая сопричастность к судьбе родины, преданность своему призванию, способность неустанно идти вперёд к вершинам профессии отличает сегодняшних лауреатов государственной премии", - сказал президент РФ.

Лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в гуманитарной сфере стал композитор Родион Щедрин.

Госпремии в области науки и технологий за 2018 год удостоены, в частности, профессор МГУ Валерий Митрофанов, академик РАН Владислав Пустовойт и член-корреспондент РАН Ефим Хазанов - за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн.

Также лауреатами премии в области науки и технологии за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности у пациентов со стенотическими заболеваниями стали академики РАН Владимир Порханов и Владимир Харченко, член-корреспондент РАН Владимир Паршин.

Ещё одним лауреатом премии в области науки и технологии объявлен академик РАН, научный руководитель института востоковедения РАН Виталий Наумкин за выдающийся вклад в востоковедение.

Госпремия за вклад в развитие отечественной литературы присвоена писателю, литературоведу, литературному критику Павлу Басинскому, а премию за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры получит пианист Николай Луганский.

За вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России госпремия в области культуры и искусства присвоена директору федерального государственного национального парка "Кенозерский" Архангельской области Елене Шатковской.

Государственная премия Российской Федерации - ежегодная, она вручается президентом с 1992 года. Сумма премии составляет 5 млн рублей. Указом президента размер госпремии, которая будет присуждаться с 2020 года, увеличен вдвое - до 10 млн рублей.