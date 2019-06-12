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СНГ 12.06.2019 13:37

Более 400 человек эвакуировано из-за пожара в спортшколе в Нижегородской области, пострадавших нет

Возгорание произошло в спортивной школе олимпийского резерва по самбо в городе Кстово Нижегородской области в среду, сообщает региональное ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 10:30 мск. Прибывшие на место пожарные увидели задымление на кровле здания. Выяснилось, что горит купольная часть музея учреждения, который, по предварительным данным, находится на ремонте.

"Незамедлительно была проведена эвакуация. Эвакуировано 427человек, в том числе 230 детей, погибших пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В 11:24мск было ликвидировано открытое горение купола музея на площади 100 м.кв.

ГУ МЧС уточняет, что на работу спортшколы происшествие не повлияло, в настоящее время все эвакуированные из здания возвращаются обратно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, НИЖНОВГОРОД, ПОЖАР, СПОРТШКОЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]