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Оборона 12.06.2019 13:49

Баку и Анкара увеличат в 2019 году число совместных учений до 13 – министр обороны Азербайджана

Азербайджан и Турция в 2019 году проведут 13 совместных учений, заявил азербайджанский министр обороны Закир Гасанов.

«Особо хочу отметить, что в военном сотрудничестве учения играют особую роль. С каждым годом увеличивается число учений. Если в 2018 году было проведено 7 учений между Азербайджаном и Турцией, то в 2019 году количество учений будет 13», - сказал Гасанов на брифинге в среду в Габале по итогам трехсторонней встречи с коллегами из Грузии и Турции.

По его словам, Азербайджан и Турция приглашают участвовать Грузию в данных совместных учениях.

Гасанов, в целом, успешно оценил, военное сотрудничество в трехстороннем формате.

По его словам, Азербайджан и Грузия также поддерживают Турцию в борьбе с терроризмом, а также территориальную целостность друг друга.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТУРЦИЯ, УЧЕНИЯ, ВОЕННЫЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]