Грузия примет участие в совместных военных учениях Азербайджана и Турции – министр обороны

Грузия будет участвовать в совместных военных учениях, проводимых Азербайджаном и Турцией, заявил министр оборону Леван Изория.

«Одним из основных критерием нашего стратегического партнерства является проведение военных учений. Мы сегодня приняли решение, что Грузия также будет участвовать в военных учениях Азербайджана и Турции», - сказал Изория на брифинге в Габале по итогам трехсторонней встречи глав оборонных ведомств.

По его словам, министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции в среду обсудили вопросы безопасности в регионе.

«Мы в ходе встречи еще раз подтвердили признание территориальной целостности друг друга», - добавил он.

Изория подчеркнул, что встреча в Габале была важной с точки зрения «обеспечения безопасности наших народов».

Ф.Исазаде