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Регион 12.06.2019 14:03

Грузия примет участие в совместных военных учениях Азербайджана и Турции – министр обороны

Грузия будет участвовать в совместных военных учениях, проводимых Азербайджаном и Турцией, заявил министр оборону Леван Изория.

«Одним из основных критерием нашего стратегического партнерства является проведение военных учений. Мы сегодня приняли решение, что Грузия также будет участвовать в военных учениях Азербайджана и Турции», - сказал Изория на брифинге в Габале по итогам трехсторонней встречи глав оборонных ведомств.

По его словам, министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции в среду обсудили вопросы безопасности в регионе.

«Мы в ходе встречи еще раз подтвердили признание территориальной целостности друг друга», - добавил он.

Изория подчеркнул, что встреча в Габале была важной с точки зрения «обеспечения безопасности наших народов».

Ф.Исазаде

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]