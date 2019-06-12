Парламентарии Киргизии инициируют лишение неприкосновенности экс-президента Атамбаева

Депутаты парламента Киргизии намерены инициировать лишение неприкосновенности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, сообщил на заседании в среду депутат Канатбек Исаев из проправительственной фракции "Кыргызстан".

"Уже есть официальное предложение о лишении неприкосновенности президента, уже 40 депутатов (этого достаточно для инициирования вопроса - ИФ) под ним подписались", - сказал Исаев.

Он предложил спикеру парламента Дастанбеку Джумабекову направить данный вопрос на рассмотрение профильного комитета, но решение пока принято не было.

Перед этим парламентарии, участвовавшие в заседании, раскритиковали заявления Атамбаева, сделанные 8 июня на митинге против коррупции.

Тогда экс-президент Киргизии назвал парламент "неспособным". Он также крайне резко высказался в адрес нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова и его младшего брата, депутата Асылбека Жээнбекова. По словам Атамбаева, они "сосредоточили власть в своих руках" и имеют отношение к "влиятельной группировке", которая связана с незаконным экспортом товаров из Китая.

Кроме того, Атамбаев не исключил, что возглавляемая им ранее Социал-демократическая партия Киргизии может потребовать отставки президента, если в стране "не прекратятся политические преследования и сведения счетов с людьми, неугодными режиму".

На заседании в среду депутаты заявили, что Генеральная прокуратура Киргизии должна дать оценку заявлениям Атамбаева.