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СНГ 12.06.2019 14:28

Парламентарии Киргизии инициируют лишение неприкосновенности экс-президента Атамбаева

Депутаты парламента Киргизии намерены инициировать лишение неприкосновенности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, сообщил на заседании в среду депутат Канатбек Исаев из проправительственной фракции "Кыргызстан".

"Уже есть официальное предложение о лишении неприкосновенности президента, уже 40 депутатов (этого достаточно для инициирования вопроса - ИФ) под ним подписались", - сказал Исаев.

Он предложил спикеру парламента Дастанбеку Джумабекову направить данный вопрос на рассмотрение профильного комитета, но решение пока принято не было.

Перед этим парламентарии, участвовавшие в заседании, раскритиковали заявления Атамбаева, сделанные 8 июня на митинге против коррупции.

Тогда экс-президент Киргизии назвал парламент "неспособным". Он также крайне резко высказался в адрес нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова и его младшего брата, депутата Асылбека Жээнбекова. По словам Атамбаева, они "сосредоточили власть в своих руках" и имеют отношение к "влиятельной группировке", которая связана с незаконным экспортом товаров из Китая.

Кроме того, Атамбаев не исключил, что возглавляемая им ранее Социал-демократическая партия Киргизии может потребовать отставки президента, если в стране "не прекратятся политические преследования и сведения счетов с людьми, неугодными режиму".

На заседании в среду депутаты заявили, что Генеральная прокуратура Киргизии должна дать оценку заявлениям Атамбаева.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, АТАМБАЕВ, НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]