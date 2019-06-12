Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9268 RUR   0.0263 GBR   2.1626 TRY   0.2929

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.26 -0.73 Brent 62.29 -1.00

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.06.2019 15:02

Сестра Ким Чен Ына посетила демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон в среду прибыла в деревню Панмунджом в демилитаризованной зоне, чтобы передать соболезнования в связи со смертью бывшей первой леди Южной Кореи Ли Хи Хо, сообщает агентство "Ренхап".

Ким Ё Чжон передала южнокорейским чиновникам сообщение с соболезнованиями от лидера КНДР Ким Чен Ына и цветы.

Южнокорейские чиновники, принявшие Ким Ё Чжон, пообещали передать послание семье бывшей первой леди. Они также сообщили, что сестра Ким Чен Ына не передала никакого послания для президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Ли Хи Хо скончалась в понедельник в возрасте 96 лет, ее похороны запланированы на пятницу. Ли Хи Хо сопровождала своего супруга президента Ким Дэ Чжуна в поездке в Пхеньян на первый межкорейский саммит в 2000 году. После смерти мужа она дважды посещала КНДР и одной из первых граждан Южной Кореи встретилась с нынешним лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ким Ё Чжон долгое время не появлялась на публике, что привело к слухам о том, что она вместе с несколькими северокорейскими политиками понесла наказание за неудачный саммит США-КНДР в Ханое. Однако 3 июня она вместе с Ким Чен Ыном присутствовала на стадионе на выступлении гимнастов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНДР, ЮЖКОРЕЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


Похожие новости


Президент Южной Кореи призвал готовиться к новому межкорейскому саммиту Южнокорейский танкер задержан по подозрению в нарушении санкций ООН по КНДР Президент Южной Кореи уверен, что дипломатические усилия помогут достичь денуклеаризации Корейского полуострова Мун Чжэ Ин выступил за содействие диалогу между США и КНДР Южная Корея готова к сотрудничеству с Вашингтоном и Пхеньяном в вопросах денуклеаризации - президент Сеул разочарован результатами саммита США-КНДР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]