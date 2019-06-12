Сестра Ким Чен Ына посетила демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон в среду прибыла в деревню Панмунджом в демилитаризованной зоне, чтобы передать соболезнования в связи со смертью бывшей первой леди Южной Кореи Ли Хи Хо, сообщает агентство "Ренхап".

Ким Ё Чжон передала южнокорейским чиновникам сообщение с соболезнованиями от лидера КНДР Ким Чен Ына и цветы.

Южнокорейские чиновники, принявшие Ким Ё Чжон, пообещали передать послание семье бывшей первой леди. Они также сообщили, что сестра Ким Чен Ына не передала никакого послания для президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Ли Хи Хо скончалась в понедельник в возрасте 96 лет, ее похороны запланированы на пятницу. Ли Хи Хо сопровождала своего супруга президента Ким Дэ Чжуна в поездке в Пхеньян на первый межкорейский саммит в 2000 году. После смерти мужа она дважды посещала КНДР и одной из первых граждан Южной Кореи встретилась с нынешним лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ким Ё Чжон долгое время не появлялась на публике, что привело к слухам о том, что она вместе с несколькими северокорейскими политиками понесла наказание за неудачный саммит США-КНДР в Ханое. Однако 3 июня она вместе с Ким Чен Ыном присутствовала на стадионе на выступлении гимнастов.