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СНГ 12.06.2019 15:31

Президент Молдавии обсудил события в республике с российским послом

Президент Молдавии Игорь Додон провел разговор с послом РФ в Кишиневе Олегом Васнецовым.

"Обсудили с российским послом последние внутриполитические события в нашей стране и возможные сценарии дальнейшего развития ситуации", - написал Додон в фейсбуке.

"Поздравил дипломата с главным государственным праздником - Днем России - и передал поздравительное послание президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину. Заверил господина Васнецова в том, что администрация президента будет и далее прилагать усилия для укрепления стратегического партнерства с Россией, поскольку большинство населения Молдовы поддерживает такую позицию", - сказал президент.

На протокольной видеосъемке, размещенной на сайте администрации президента Молдавии, Додон заявил, что в стране сложилась непростая ситуация, выразив надежду, что кризис удастся преодолеть.

"Российская Федерация приветствует формирование коалиционного большинства, формирование коалиции, с которой мы нацелены на конструктивное взаимоуважительное сотрудничество", - заявил, в свою очередь, Васнецов.

Как сообщалось, парламент Молдавии утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Это произошло после того, как Конституционный суд постановил, что президент обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, так как парламент в течение 90 дней после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.

Партия социалистов и правый блок ACUM считают, что отведенный срок не истек, так как в Конституции говорится о сроке в три месяца, а не 90 дней. В минувшую субботу они подписали соглашение о "деолигархизации" Молдавии, после чего созвали заседание парламента.

На заседании избран спикер и вице-спикеры парламента, утверждена его структура, сформировано Постоянное бюро. Председателем парламента назначена председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный. Также, в субботу парламент утвердил новый состав правительства Молдавии во главе с лидером правой партии Действия и солидарности Майей Санду. Министиром внутренних дел назначен другой лидер правой оппозиции - Андрей Нэстасе.

Конституционный суд сразу же объявил действия парламента незаконными. Демократическая партия не признает новую власть и не намерена передать управление страной новому правительству.

Посольства США и России, а также Делегация Европейского союза в Молдавии выступили в поддержку парламента и сформированного им правительства, приветствовав "стремление политических сил, направленные на преодоление политического кризиса".

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ПОСОЛ


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