Санду призвала полицию Молдавии перейти на сторону нового правительства

Премьер-министр Молдавии Майя Санду призвала полицию страны перейти на сторону новой власти после того, как несколько сотрудников полиции были отстранены от должности, а действующий начальник Генерального Инспектората полиции Александр Пынзарь отказался подчиняться новому главе МВД Андрею Нэстасе.

В своем обращении в среду Санду призвала сотрудников полиции "не выполнять указания преступного режима" и "прекратить все действия по дестабилизации обстановки в стране".

"Мы знаем, насколько сильно желают граждане избавиться от режима Плахотнюка (лидер Демократической партии Молдавии, олигарх Влад Плахотнюк - ИФ). Мы ежедневно получаем тысячи обращений. Сотни тысяч людей готовы выйти на улицы, чтобы защищать Конституцию. Но мы не хотим эскалации конфликта и призываем к спокойствию. Мы хотим мирного разрешения возникшей ситуации и попытаемся решить проблему мирно, основываясь на поддержке внешних партнеров. Но если режим решит пойти на крайние меры, мы будем вынуждены ответить", - заявила новый премьер Молдавии.

"Нельзя больше прикрываться Конституционным судом, который своими решениями (о нелегитимности парламента - ИФ) открыто пошел на нарушение основного закона страны", - отметила Санду.

"Господин Пынзарь, ваши действия могут обернуться длительным тюремным сроком на основе обвинений в особо тяжких преступлениях, таких, как узурпация власти и действия против конституционного строя. Согласно закону, полиция должна действовать исключительно в рамках Конституции, законодательства и в интересах граждан. А все государственные служащие имеют законное право отказаться от выполнения указаний руководителя, если считает их незаконными", - заявила она.

Обращение премьера связано с проведением обысков у сотрудников полиции, поддержавших новую власть, а также с блокированием зданий правительства и министерств. Накануне несколько офицеров управления N6 Национального инспектората расследований поддержали новое правительство Молдавии. В минувший вторник утром они были отстранены от работы, в их кабинетах были проведены обыски.

Как сообщалось, решением нового правительства в минувший понедельник Пынзарь был снят с должности начальника Генерального инспектората полиции. Однако Пынзарь заявил, что подчиняется только действующему главе МВД Молдавии Александру Жиздану. На вопрос журналистов о том, сможет ли назначенный накануне министром внутренних дел Андрей Нэстасе войти в здание министерства, начальник комиссариата полиции сказал: "Моим министром является действующий министр Александру Жиздан".

Все попытки нового правительства Молдавии взять под контроль органы государственного управления до сих пор не увенчались успехом.

Назначенный министром внутренних дел Нэстасе не смог войти в здание министерства. В среду он вновь попытался войти в здание управления, которое было заблокировано полицейскими. Его не пустил Пынзарь, между ними возникла перепалка, однако дежурившие у входа полицейские в масках пресекли стычки между новым министром внутренних дел Молдавии и действующим начальником Генерального инспектората полиции.

Как сообщалось, парламент Молдавии утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Это произошло после того, как Конституционный суд постановил, что президент обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, так как парламент в течение 90 дней после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.