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Дальнее зарубежье 12.06.2019 16:16

Фаворит гонки за пост главы Консервативной партии Британии Джонсон начал избирательную кампанию

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон начал избирательную кампанию в борьбе за лидерство в Консервативной партии Великобритании, сообщает в среду телеканал Sky News.

Джонсон, сторонник радикального Brexit, заявил, что Великобритания должна покинуть ЕС в обусловленные сроки, 31 октября.

"Спустя три года и после двух упущенных сроков, мы обязаны покинуть ЕС 31 октября", - сказал Джонсон.

Он отметил, что не нацелен на выход из ЕС без соглашения с Брюсселем, но считает разумным быть готовыми к такому исходу.

В поддержку Джонсона высказался министр по Brexit Стив Баркли, также на мероприятие пришел бывший министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Со вступительным словом на мероприятии выступил генеральный прокурор Великобритании Джеффри Кокс.

Британские СМИ называют Джонсона лидером в гонке за руководство Консервативной партией Великобритании и, соответственно, за пост премьер-министра Великобритании. По подсчетам Sky News, публично продержку Джонсону выражали 80 депутатов-консерваторов, в то время как его ближайшему конкуренту главе МИД Великобритании Джереми Ханту - 33 депутата.

В недавнем опросе ComRes для газеты The Daily Telegraph говорится, что, если бы консерваторы участвовали в следующих выборах под руководством Джонсона, то свои голоса за них отдали бы 37% избирателей. За Лейбористскую партию в этом случае проголосовали бы 22% британцев, говорится в опросе. Таким образом, консерваторы могли бы обеспечить себе 395 мест в палате общин Великобритании, а лейбористы - 151 место.

Всего за пост главы партии будут бороться 10 кандидатов: министр окружающей среды Майкл Гоув, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, глава МИД Джереми Хант, глава МВД Великобритании Саджид Джавид, бывшая глава палаты общин Великобритании Андреа Лидсом, бывший министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб, министр международного развития Рори Стюарт, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви, бывший парламентский секретарь Казначейства Марк Харпер и бывший министр иностранных дел Борис Джонсон.

После выдвижения кандидатов все 313 депутатов-консерваторов будут голосовать за предпочтительного кандидата 13, 18, 19 и 20 июня. Этот этап голосования закончится, когда останется лишь два кандидата.

Таким образом, нового лидера консерваторов выберут на неделе, начинающейся 22 июля, поэтому Тереза Мэй может остаться на посту премьера еще шесть недель.

Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партии из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОНСЕРВАТОРЫ, КАМПАНИЯ


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