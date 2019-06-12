Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9268 RUR   0.0263 GBR   2.1626 TRY   0.2929

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.26 -0.73 Brent 62.29 -1.00

Погода в Баку

  ночь день

12.06.2019 15:08

Банк Республика первым в Азербайджане начал выпуск бесконтактных карт-стикеров

11 июня в отеле Hilton, один из крупнейших банков Азербайджана Банк Республика, провел презентацию своего нового инновационного продукта – Mastercard Paypass Sticker. На мероприятии приняли участие более 150 представителей малого и среднего предпринимательства, а также клиенты Банка.

Paypass Sticker — это инновационный продукт, который служит компактным аналогом карт MasterCard PayPass. Сейчас с помощью стикера, клиенты получат возможность удобно, просто и безопасно осуществлять покупки в одно касание. Достаточно поднести стикер к считывающему устройству на кассовом терминале и покупка будет оплачена. Преимущество карты-стикера заключается в том, что она может быть размещена на любом удобном предмете, например на телефоне, портмоне, сумке. Вводить ПИН-код при оплате покупки на сумму до 50 манат не требуется. Стикер может быть выпущен отдельно или к уже существующему карточному счету.

Как отметил в ходе презентации Председатель Правления «Банка Республика» Тариэль Исмайлов - «Для нас очень важно, чтобы наши продукты соответствовали самым передовым технологиям. Технология платежей в одно касание MasterCard PayPass стала новшеством в мире безналичных платежей, так как с ее появлением платежным инструментом может быть не только банковская карта. Мы очень рады, что на азербайджанском рынке эту технологию первым представил Банк Республика. Надеюсь, что наши клиенты оценят и удобство стикеров MasterCard PayPass, поскольку этот продукт сделает безналичные платежи еще удобнее и быстрее».

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]