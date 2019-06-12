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12.06.2019 15:17

В Баку открылась фотовыставка «Самая красивая страна»

12 июня 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку состоялось открытие предоставленной Русским географическим обществом фотовыставки «Самая красивая страна», приуроченное ко Дню России.

Гостей выставки приветствовал и поздравил праздником заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]