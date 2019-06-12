В Баку открылась фотовыставка «Самая красивая страна»

12 июня 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку состоялось открытие предоставленной Русским географическим обществом фотовыставки «Самая красивая страна», приуроченное ко Дню России.

Гостей выставки приветствовал и поздравил праздником заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин.