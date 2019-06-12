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Дальнее зарубежье 12.06.2019 20:18

Президент Южной Кореи рассчитывает встретиться с лидером КНДР в июне

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин надеется, что у него будет возможность встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца июня, сообщает в среду южнокорейское агентство "Ренхап".

"Я думаю, для меня желательно встретиться с Ким Чен Ыном до визита президента Трампа в Южную Корею", - сказал Мун Чжэ Ин на форуме в Осло.

Мун Чжэ Ин подчеркнул, что проведение межкорейского саммита зависит от Ким Чен Ына. Президент Южной Кореи заверил, что готов к встрече в любом месте и в любое время.

Трамп намерен посетить Южную Корею в рамках азиатского турне, во время которого примет участия в саммите G-20 в Осаке 28-29 июня. Дата визита Трампа в Южную Корею не сообщается.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КНДР, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]