Сельскохозяйственные предприятия в Азербайджане увеличили в 2018г чистую прибыль на 54%

Суммарная чистая прибыль хозяйствующих субъектов, действующих в секторе АПК в Азербайджане, в 2018 году составила 96 млн 917 тыс. манатов, что на 54,3% больше показателя 2017 года.

"2018 год с прибылью завершили 1,56 тыс. хозяйствующих субъектов в секторе АПК (рост по сравнению с 2017г на 3,2%). Их суммарная прибыль составила 116,503 млн манатов (рост на 1,3%)», - отметили в правительстве.

С убытком отчетный год завершили 81 предприятие (спад на 15,6%), их суммарные убытки составили 19 млн 588,3 тыс. манатов.

По итогам 2018 года рентабельность в секторе составила 20,1% против 14,1% в 2017 году.

В целом, в 2018 году в сельскохозяйственных предприятиях в среднем работали 18,072 тыс. человек, суммарные расходы на выплату им заработной платы составили 54,978 млн манатов.

Б.Рустамбеков