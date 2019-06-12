На юге Грузии произошли сразу два землетрясения

Сразу два землетрясения с магнитудой 3,5 и 3,3 зафиксированы в среду днем в 17 км к северо-востоку от города Ахалцихе на юге Грузии (регион Самцхе-Джавахети), сообщает Центр сейсмического мониторинга страны.
По данным сейсмологов, подземные толчки произошли близ села Ацкури: первый из них был зафиксирован в 12:44 по местному времени (12:44 ) магнитудой 3,5 в 4 км от села Ацкури, второй - в 12:45 магнитудой 3,3 в 5 км от этого села.
Гипоцентр землетрясения в первом случае залегал на глубине 13 км, во втором - 6 км. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
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