Amnesty International призывает власти Казахстана отказаться от требования предварительного согласования публичных собраний

Международная правозащитная организация Amnesty International считает необходимым отменить требование о предварительном одобрении публичных собраний в Казахстане, говорится в сообщении организации, опубликованном в среду.
В сообщении отмечается, что Amnesty International рекомендует "принять новый публичный закон в соответствии с международными правами человека, который исключит требования о предварительном одобрении собраний, как рекомендовано Специальным докладчиком ООН по вопросу о правах на свободу мирных собраний и ассоциаций".
Кроме того, организация призывает уважать и защищать право на свободу слова в Казахстане, в том числе в социальных сетях, а также "защищать принципы декларации ООН о правах человека, пропагандируя и защищая работу правозащитников и признавая право каждого человека выражать беспокойство политикой и действиями отдельных должностных лиц и государственных органов, которые нарушают права человека".
В Amnesty International также обращают внимание на необходимость "установить адекватный ресурсный механизм для расследования всех заявлений о пытках и других видах жестокого обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов или лиц, действующих по приказу или с согласия таких агентств".
Правозащитники также призывают власти Казахстана "обеспечить на практике, чтобы никакие показания, полученные в результате пыток или других видов жестокого обращения, не использовались в качестве доказательств в ходе судебного разбирательства, кроме как в качестве доказательств в отношении лиц, обвиняемых в применении пыток или других видов жестокого обращения".
9 и 10 июня в Алматы и Нур-Султане прошли несанкционированные митинги, участники которых призывали, в частности, бойкотировать президентские выборы. По данным МВД, 9 июня в Нур-Султане и Алматы были задержаны около 500 участников митингов, 10 июня - около 200 человек.
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