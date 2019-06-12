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Дальнее зарубежье 12.06.2019 17:57

Telegram сообщал о мощной хакерской атаке и предупредил пользователей о возможных сбоях

Мессенджер Telegram столкнулся с DDoS-атакой, что может сказаться на его работе, говорится в сообщении, опубликованном в среду в официальном Twitter-аккаунте мессенджера

"В настоящее время мы испытываем мощную DDoS-атаку. Пользователи Telegram в странах Америки и некоторые пользователи из других стран могут испытывать проблемы с подключением", - сообщает Telegram.

В настоящее время сайт DownDetector, отслеживающий сбои в работе сайтов, фиксирует обращения о проблемах с Telegram. Большинство из них поступает из Бразилии и США, также проблемы наблюдаются и у пользователей в Европе.

Пользователи жаловались на сложности в работе мессенджере и накануне, 11 июня.

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Тэги: МИР, МЕССЕНДЖЕР, КИБЕРАТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]