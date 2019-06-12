Халаф Халафов и Флориан Зенгстшмид стали почетными гостями CEO Lunch Baku

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и главный исполнительный директор Бюро по Туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид приняли участие в качестве почетного гостя на CEO Lunch Baku, организованном Caspian European Club 12 июня в отеле «Hyatt Regency Baku».
Почетными гостями CEO Lunch также глава Постоянного представительства Нахчыванской Автономной Республики в Баку Бахтияр Аскеров, заместитель главного исполнительного директора Бюро по Туризму Азербайджана Бахруз Аскеров, начальник управления политики и стратегии Государственного Агентства по Туризму Азербайджана Мухаммед Мурадов.
Мероприятие состоялось в результате многочисленных обращений компаний-членов Caspian European Club, заинтересованных в расширении сотрудничества в этих сферах. На CEO Lunch Baku в неформальной обстановке обсуждались следующие темы: перспективы и возможности для бизнеса после подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря; инвестиции в индустрию гостеприимства Азербайджана; стремительное развитие сектора туризма: сегодня и завтра. Также были заслушаны презентации PNB Banka, компании «Baroque Style» , СК «Qala Həyat». Участники CEO Lunch Baku также получили возможность получить ответы на интересующие вопросы.
На мероприятии Халафу Халафову и Флориану Зенгстшмиду вручены сертификаты почетного члена Caspian European Club. Вручены сертификаты компаниям Universal Pro и CJ İCM Logistics – новым членам Caspian European Club.
Генеральным спонсором CEO Lunch Baku является торговая марка «Азерчай».
Caspian European Club,объединяющий в своих рядах свыше5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионеи при активном участии Caspian Energy International Media Group.
Основателем и первым Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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