Производители куриных яиц в Азербайджане в 2018г понесли убытки почти на $10 млн

Производство куриных яиц в Азербайджане со стороны сельскохозяйственных предприятий в 2018 году составило 400,642 млн единиц, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«Себестоимость произведенной продукции составила 71,283 млн манатов, а от реализации было выручено 54,645 млн манатов. Таким образом, производители куриных яиц в 2018 году понесли убытки в размере 16,637 млн манатов», - отметили в правительстве.
В прошлом году в Азербайджане также было произведено 71,465 тыс. тонн мяса птицы, себестоимость производства составила 173,57 млн манатов. Рентабельность птицеводческих предприятий составила 10,3%. Выручка от реализации ими продукции составила 191,492 млн манатов, что позволило получить прибыль в размере 17,921 млн манатов.
Наиболее высокая рентабельность имела место на предприятиях, занимающихся производством крупного и мелкого рогатого скота - 70,3% и 68,7% соответственно. При этом ими было произведено продукции на сумму 12 млн 281,1 тыс. манатов и 3 млн 748 тыс. манатов, тогда как продано продукции на 20 млн 912,7 тыс. манатов и 6 млн 322,5 тыс. манатов. В результате прибыль предприятий составила 8 млн 831,6 тыс. манатов и 2 млн 574,5 тыс. манатов соответственно.
По данным правительства, в Азербайджане в 2018 году было произведено молока на 34 млн 211,5 тыс. манатов, продано – на 41 млн 124,5 тыс. манатов. Таким образом, суммарная прибыль производителей составила 6 млн 912,9 тыс. манатов при рентабельности в 20,2%.
Б.Рустамбеков
Баку и Анкара увеличат в 2019 году число совместных учений до 13 – министр обороны Азербайджана
Туск 9 июля посетит Азербайджан
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
Президент Алиев открыл заповедник Yanardag после капремонта
Прямые и косвенные доходы Азербайджана от проведения в Баку финала Лиги Европы УЕФА составили $400 млн
Минтруда Азербайджана направит около 7,2 млн манатов на приобретение квартир для ветеранов Карабахской войны и семей шехидов
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
ИВ Гянджи направит около 1 млн манатов на обновление систем уличного освещения
ИВ Гянджи направит около 4 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Глава МИД Великобритании приветствует снятие обвинений с журналиста Голунова
Фаворит гонки за пост главы Консервативной партии Британии Джонсон начал избирательную кампанию
Зариф обсудил с японским коллегой ситуацию вокруг "иранской ядерной сделки"
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть
Халаф Халафов и Флориан Зенгстшмид стали почетными гостями CEO Lunch Baku
Bakcell расширяет возможности карьерного роста и трудоустройства для молодежи
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви