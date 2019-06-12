Производители куриных яиц в Азербайджане в 2018г понесли убытки почти на $10 млн

Производство куриных яиц в Азербайджане со стороны сельскохозяйственных предприятий в 2018 году составило 400,642 млн единиц, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Себестоимость произведенной продукции составила 71,283 млн манатов, а от реализации было выручено 54,645 млн манатов. Таким образом, производители куриных яиц в 2018 году понесли убытки в размере 16,637 млн манатов», - отметили в правительстве.

В прошлом году в Азербайджане также было произведено 71,465 тыс. тонн мяса птицы, себестоимость производства составила 173,57 млн манатов. Рентабельность птицеводческих предприятий составила 10,3%. Выручка от реализации ими продукции составила 191,492 млн манатов, что позволило получить прибыль в размере 17,921 млн манатов.

Наиболее высокая рентабельность имела место на предприятиях, занимающихся производством крупного и мелкого рогатого скота - 70,3% и 68,7% соответственно. При этом ими было произведено продукции на сумму 12 млн 281,1 тыс. манатов и 3 млн 748 тыс. манатов, тогда как продано продукции на 20 млн 912,7 тыс. манатов и 6 млн 322,5 тыс. манатов. В результате прибыль предприятий составила 8 млн 831,6 тыс. манатов и 2 млн 574,5 тыс. манатов соответственно.

По данным правительства, в Азербайджане в 2018 году было произведено молока на 34 млн 211,5 тыс. манатов, продано – на 41 млн 124,5 тыс. манатов. Таким образом, суммарная прибыль производителей составила 6 млн 912,9 тыс. манатов при рентабельности в 20,2%.

Б.Рустамбеков