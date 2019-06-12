ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть

Банк ВТБ (Азербайджан) расширил сеть обслуживания клиентов и установил в Баку новые банкоматы. Они расположены в густонаселенных местах города по адресам:
пр. Азадлыг, 49 (недалеко от Университета нефти и промышленности);
ул. У. Гаджибекова, 6,8 (рядом с парком Хагани).
Кроме того, банк ВТБ (Азербайджан) установил банкоматы с функцией приема наличных (сash-in)в филиалах - «Аджеми», «Нефтчиляр» и Центре клиентского обслуживания.
Общее число банкоматов, доступных клиентам ВТБ в Азербайджане, увеличилось до 19 штук. Все они расположены вместах массового посещения–центральных и спальных районах столицы, торгово-развлекательных центрах и др.Держателям карт ВТБ (Азербайджан) также доступна партнерская сеть банкоматов - клиенты банка могут бездополнительной комиссии воспользоваться услугами АТМNIKOIL | Bank, Bank of Baku и AzerTurkBank.
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