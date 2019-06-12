Группа миротворцев из Азербайджана отправилась в Афганистан в рамках миссии НАТО

Азербайджан в порядке ротации направил группу миротворцев в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка".
«В соответствии с планом ротации группа миротворцев азербайджанской армии отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка», - отмечается в сообщении.
Миротворческая миссия Азербайджанской Армии в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.
В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 120 военнослужащих, включая 2 военных врачей и 6 штабных офицеров азербайджанской армии.
Р.Бабаев
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