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Внешняя политика 12.06.2019 16:45

Группа миротворцев из Азербайджана отправилась в Афганистан в рамках миссии НАТО

Азербайджан в порядке ротации направил группу миротворцев в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка".

«В соответствии с планом ротации группа миротворцев азербайджанской армии отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка», - отмечается в сообщении.

Миротворческая миссия Азербайджанской Армии в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 120 военнослужащих, включая 2 военных врачей и 6 штабных офицеров азербайджанской армии.

Р.Бабаев

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Тэги: АФГАНИСТАН, МИРОТВОРЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]