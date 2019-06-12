США готовы помочь Киеву подготовиться к возможному перекрытию транзита газа

Соединенные Штаты готовы помочь Украине подготовиться к возможному перекрытию транзита газа в 2020 году со стороны РФ, сообщил экономический советник посольства США Джон Шютте (JP Schutte).

"Украина должна быть подготовлена на случай, если Россия перекроет транзит газа через Украину в 2020 году, как она угрожает это сделать. Соединенные Штаты готовы помочь Украине подготовиться к этому. Украинские компании должны принять меры для закупки и хранения газа на зиму", - сказал Шютте в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил в положительном ключе ряд важных реформ в энергетическом секторе страны.

"Благодаря реформам корпоративного управления и частичному внедрению рыночных сил, "Нафтогаз" сейчас является главным вкладчиком в государственный бюджет. Но необходимы дальнейшие реформы для обеспечения настоящей конкуренции, повышения прозрачности, сокращения олигархической власти и повышения эффективности в энергетическом секторе", - отметил Шютте.

При этом он подчеркнул, что США и другие доноры готовы поддерживать украинское правительство в соответствующих усилиях.