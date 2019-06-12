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ТЭК 12.06.2019 16:58

США готовы помочь Киеву подготовиться к возможному перекрытию транзита газа

Соединенные Штаты готовы помочь Украине подготовиться к возможному перекрытию транзита газа в 2020 году со стороны РФ, сообщил экономический советник посольства США Джон Шютте (JP Schutte).

"Украина должна быть подготовлена на случай, если Россия перекроет транзит газа через Украину в 2020 году, как она угрожает это сделать. Соединенные Штаты готовы помочь Украине подготовиться к этому. Украинские компании должны принять меры для закупки и хранения газа на зиму", - сказал Шютте в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил в положительном ключе ряд важных реформ в энергетическом секторе страны.

"Благодаря реформам корпоративного управления и частичному внедрению рыночных сил, "Нафтогаз" сейчас является главным вкладчиком в государственный бюджет. Но необходимы дальнейшие реформы для обеспечения настоящей конкуренции, повышения прозрачности, сокращения олигархической власти и повышения эффективности в энергетическом секторе", - отметил Шютте.

При этом он подчеркнул, что США и другие доноры готовы поддерживать украинское правительство в соответствующих усилиях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, НАФТОГАЗ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]