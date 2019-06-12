Пока не все члены ЕС готовы к переговорам о вступлении в союз Северной Македонии - Туск

Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что не все государства-члены Евросоюза готовы принять решение о начале переговоров по вступлению в союз Северной Македонии.
Встретившись в среду в Брюсселе с президентом Северной Македонии Стево Пендаровским, он отметил, что прошедшие недавно президентские выборы подтвердили евроатлантическую ориентацию этой страны.
"В соответствии с моей ролью как председателя Европейского Совета я не хочу предвосхищать решения ЕС. Вы сделали все, что от вас ожидали. Но хочу быть честным с вами: не все государства-члены готовы принять решение о начале переговоров в ближайшие дни", - сказал Туск.
"Я лично считаю, что может быть только одно решение: начать переговоры и с Северной Македонией, и с Албанией, как это рекомендовала Европейская комиссия. Вопрос сегодня не в том, начать или нет, а в том когда. Если я осторожен (в прогнозе - ИФ), то только потому, что знаю: иногда достижение консенсуса между 28 государствами-членами занимает больше времени, чем мне бы хотелось", - сказал он.
"Но нет сомнений, что место вашей страны и всего (западно-балканского) региона - в ЕС", - подчеркнул Туск.
Ранее сообщалось, что участники Европейского Союза обсудят вопросы, связанные с возможностью вступления Северной Македонии в ЕС, на встрече в Люксембурге 18 июня.
В прошлом году Греция и Македония подписали соглашение о переименовании Македонии в Северную Македонию.
Ситуация вокруг названия этой республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией.
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