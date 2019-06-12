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Дальнее зарубежье 12.06.2019 16:59

Пока не все члены ЕС готовы к переговорам о вступлении в союз Северной Македонии - Туск

Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что не все государства-члены Евросоюза готовы принять решение о начале переговоров по вступлению в союз Северной Македонии.

Встретившись в среду в Брюсселе с президентом Северной Македонии Стево Пендаровским, он отметил, что прошедшие недавно президентские выборы подтвердили евроатлантическую ориентацию этой страны.

"В соответствии с моей ролью как председателя Европейского Совета я не хочу предвосхищать решения ЕС. Вы сделали все, что от вас ожидали. Но хочу быть честным с вами: не все государства-члены готовы принять решение о начале переговоров в ближайшие дни", - сказал Туск.

"Я лично считаю, что может быть только одно решение: начать переговоры и с Северной Македонией, и с Албанией, как это рекомендовала Европейская комиссия. Вопрос сегодня не в том, начать или нет, а в том когда. Если я осторожен (в прогнозе - ИФ), то только потому, что знаю: иногда достижение консенсуса между 28 государствами-членами занимает больше времени, чем мне бы хотелось", - сказал он.

"Но нет сомнений, что место вашей страны и всего (западно-балканского) региона - в ЕС", - подчеркнул Туск.

Ранее сообщалось, что участники Европейского Союза обсудят вопросы, связанные с возможностью вступления Северной Македонии в ЕС, на встрече в Люксембурге 18 июня.

В прошлом году Греция и Македония подписали соглашение о переименовании Македонии в Северную Македонию.

Ситуация вокруг названия этой республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией.

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Тэги: ЕС, МАКЕДОНИЯ, ВСТУПЛЕНИЕ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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